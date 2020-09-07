فيديو طليق عبلة كامل يحسم الجدل حول مرضها واعتزالها: "ستعود للعمل بعد انتهاء كورونا"

عبلة كامل أثارت جدلا واسعا خلال الأشهر الماضية بعدما تم تداول أخبار عن قرارها باعتزال التمثيل، وكذلك تعرضها لأزمة صحية، الفنان أحمد كمال طليق الفنان المصرية ووالد ابنتيها كشف في مكالمة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على التلفزيون المصري عن حقيقة هذه الشائعات.

طليق الفنانة عبلة كامل يكشف حقيقة اعتزالها التمثيل

أحمد كمال طليق الفنان عبلة كامل ووالد ابنتيها أوضح في تصريحاته لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن يتواصل مع الفنانة المصرية ويخبرها بما يتم تداوله وطلبت منه الرد عليه نيابة عنها لأنها غير متابعة لما يتم نشره فقال: "الفنانة عبلة كامل باتت معتادة منذ فترة طويلة على التعامل مع الشائعات التي يتم تداولها، وتطلب مني أن ارد نيابة عنها وكان ذلك بعدما تردد أنها قررت الاعتزال، لكن الحقيقة أن الفنانة لم تعتزل لكنها فضلت عدم المشاركة في أعمال خلال فترة أزمة كورونا، وأنا أيضا قد اتخذت هذا الموقف حرصا على سلامة الأسرة".

عبلة كامل اتخذت إجراء ضد مروجي الشائعات عنها

عبلة كامل تم تداول شائعات حول تعرضها لوعكة صحية لكن الفنان أحمد كمال رد على هذا وأوضح أن الفنانة المصرية لا تعاني من أي أزمة صحية، وأنها قامت بإتخاذ خطوة لمواجهة هذه الأخبار الكاذبة عنها خلال الأشهر الماضية فقال:"هناك حسابات وهمية يستغلها البعض لبث الشائعات، وقد اتخذت الفنانة عبلة كامل إجراء منذ فترة للتعامل مع ما يتم تداوله، وقامت بعمل محضر في مباحث الانترنت لإثبات عدم امتلاكها أي حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي".

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أحمد كمال: "عبلة كامل ستعود للتمثيل مع بداية 2021"

أحمد كمال أكد كذلك أن ابنتيه قررتا منذ فترة طويلة الابتعاد عن الأضواء، وأن أسرته ليس لديها حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي فقال: "ابنتي لا تفضلان الظهور في المناسبات وليس لديهما أي حسابات على وسائل التواصل، وقد فضلت كل منهما العمل في مجالات مختلفة بعيدا عن الفن"، كما توقع الفنان أحمد كمال أن تعود الفنانة عبلة كامل من جديد للمشاركة في الأعمال الفنية حال عرض عليها عمل مناسب وكذلك انتهاء أزمة كورونا فقال: "الفنانة عبلة كامل في انتظار دور مناسبا لها، وهي ترغب في العودة من جديد ومن الممكن أن تكون هذه العودة في بداية عام 2021".

أحمد كمال أوضح كذلك أن رغم انفصاله عن الفنانة عبلة كامل منذ سنوات طويلة إلا أن علاقتهما قوية وقائمة على الاحترام، وكان آخر عمل شاركت فيه الفنانة المصرية الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" الذي تم إنتاجه عام 2018.