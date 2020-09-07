بينهن هالة صدقي ونوال الزغبي ووعد.. كيف تتفاعل النجمات مع عروض الزواج من معجبيهم؟

هالة صدقي ونوال الزغبي ووعد ودرة التونسية وغيرهن، نجمات كثر يتلقين طلبات الزواج من معجبيهم عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، بعضهن يتفاعلن بشكل طريف مع هذه العروض، وأخريات يغضبن على المعجبين بسبب تضمّن الطلب كلاماً مستفزاً.

نستعرض معكم ردود فعل عدد من النجمات على عروض الزواج من معجبيهم عبر السوشيال ميديا:

هالة صدقي

الفنانة المصرية هالة صدقي نشرت قبل ساعات تدوينة كشفت فيها عن تلقيها لعرض زواج من أحد معجبيها عبر السوشيال ميديا تعليقا على فيديو لها وهي في وسط البحر، وكتب المعجب لها :" تتجوزيني.. أنا بحب الست اللي في سنك"، لترد عليه هالة بشكل مرح ومازحته قائلة: "أصبر بس أطلق" في إشارة الى أنها ما زالت متزوجة رغم الخلافات القائمة بينها وبين زوجها الحالي، وبأنها لن ترفض فكرة الزواج مجدداً في حال طلاقها.

الفنانة وعد

الفنانة السعودية وعد كشفت عن أغرب طلب زواج تلقته من أحد معجبيها والذي لم يخلو من العنصرية في كلامه لها، وكتب لها :"وعد أنا أريد الزواج بك، رغم أنني أصغر منك ورغم أن لون بشرتي أبيض، ورغم أنني من قبيلة معروفة، وقد لا يوافق أهلي على ارتباطنا، ولكني معجب بك جداً".

الفنانة وعد لقنت المتابع درساً قاسياً وردت عليه قائلة :"من أي زمن أنت؟ نحن في عام 2020، عام النكبة، وأنت تتكلم عن عُمر ولون بشرة وجنسية وقبيلة، أنت مريض نفسياً"، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع ردها وأشادوا بجوابها الذي لقّن هذا المعجب درساً لن ينساه في حياته.

نجوى كرم

نجوى كرم تلقت عرضاً اعتبر من أطرف طلبات الزواج من معجبيها الأطفال حيث انتشر قبل سنوات مقطع فيديو لطفل وهو يبكي معبراً عن محبته للفنانة اللبنانية نجوى كرم ورغبته بالزواج منها.

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ولم تتردد نجوى بالتفاعل مع الفيديو موجهة رسالة للطفل وطالبته بعدم البكاء، وأخبرته أنها شعرت بالحزن الشديد لدى رؤيته يبكي بهذه الطريقة إلاّ أنها في الوقت نفسه﻿ فرحت لأ﻿نها﻿ رأت مدى حبّه لها. ووعدت نجوى الطفل بأنها ستلتقيه.

نوال الزغبي

نوال الزغبي دائما ما تتلقى عروض الزواج من معجبيها وتقوم بنشرها عبر تويتر بشكل مرح، ومن بين هذه الطلبات أطرفها حيث كتب لها أحد معجبيها عبر تويتر رسالة جاء فيها :" بعد إجرائي عملية بعيوني، الدكتور قالي إنه شاف صورتك محفوظة بقرنية العين. لازم توافقين على الزواج عشان تشفى عيوني. القضية أصبحت إنسانية".

وردّت عليه مغردة: "خلص إذا الموضوع إنساني أنا قبلت"، وأرفقت ذلك برموز وجوه ضاحكة، بينما توالت التعليقات الطريفة على نفس الموضوع فكتب لها أحدهم :"قصتي أصعب من قصته. أنا عملت القلب المفتوح والقصة حياة أو موت" لتتفاعل معه نوال الزغبي بإيموجي ضاحك.

درة التونسية

الفنانة التونسية تلقت طلب زواج غريب من أحد المعجبين المتزوجين الذي أعرب لها عن رغبته بالزواج منها قائلا لها :" نفسي أخدك يا درة.. درة على مراتي" لترد عليه الفنانة درة بغضب قائلة: "اللي على مراتك دي اسمها ضرّة مش درة .. أنت محتاج تتعلم اللغة العربية قبل ما تقلش كويس الأول".