أحمد حلمي يروج لظهوره في برنامج "صاحبة السعادة" بالجلباب وقناع جوني ديب..فيديو

أحمد حلمي يعود من جديد للظهور في البرامج الحوارية بعد غياب لسنوات طويلة وذلك مع الفنانة إسعاد يونس في الموسم الجديد من برنامج "صاحبة السعادة" الذي يعرض على قناة "dmc"، وفاجئ أحمد حلمي الجمهور بظهوره بالجلباب على أنغام إحدى الأغاني الشعبية.

أحمد حلمي ضيف برنامج "صاحبة السعادة"

أحمد حلمي نشر عبر حسابه على "انستجرام" فيديو ساخر كشف من خلاله عن حلوله كضيف على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس وجاء إعلان أحمد حلمي عن تواجده في البرنامج بشكل ساخر حيث ظهر في الفيديو الذي قام بنشره وهو يرتدي جلباب وعلى وجهه قناع النجم العالمي جوني ديب، وعلق حلمي على الفيديو قائلا: " إستنوني في صاحبة السعادة مع الرائعة إسعاد يونس قريبا"، وقد بلغت عدد مشاهدات الفيديو بعد ساعات من نشره أكثر من نصف مليون مشاهدة.

A post shared by (@ahmedhelmy) on Sep 7, 2020 at 8:31am PDT

أحمد حلمي يفتتح الموسم الجديد من برنامج "صاحبة السعادة"

إسعاد يونس قد أثارت تساؤلات الجمهور بعدما نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة لشخص يرتدي جلباب وقناع النجم العالمي جوني ديب وعلقت عليه: "أولى حلقات الموسم الجديد تفتكروا مين الضيف؟"، مما جعل الفنان أحمد حلمي يعلق على الصورة قائلا: " شكيت انها بنت بس دي مش ايد بنت"، وتفاعل العديد من النجوم مع الفيديو والصور التي نشرها كل من الفنان أحمد حلمي وإسعاد يونس فعلق الفنان رامي جمال، والفنانة عبير صبري، وعزوز عادل، وشكران مرتجى، وهاجر الشرنوبي، وبذلك يصبح أحمد حلمي هو الضيف الأول للموسم الجديد من برنامج "صاحبة السعادة".

Advertisements A post shared by (@essyounis) on Sep 4, 2020 at 9:52am PDT

غياب طويل لأحمد حلمي عن البرامج الحوارية

"صاحبة السعادة" يظهر فيه أحمد حلمي بعد فترة طويلة من الابتعاد عن البرامج الحوارية حيث أن النجم المصري شارك وقدم خلال السنوات الماضية أكثر من برنامج كان آخرها "نجوم صغار" على شبكة "mbc" كما شارك في عضوية لجنة تحكيم برنامج " أرابز غوت تالنت"، لأكثر من موسم، أحمد حلمي ابتعد عن المشاركة في أعمال سينمائية جديدة في هذا العام، حيث كان آخر عمل سينمائي شارك فيه هو فيلم "خيال مآته" الذي عرض في الصيف الماضي وشارك في بطولته كل من الفنانة منة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وإنتصار، وسامي مغاوري، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

"لف وارجع تاني" مسلسل إذاعي تم بثه في شهر رمضان الماضي ويعتبر آخر عمل فني شارك فيه أحمد حلمي، وشارك في بطولته كل من هنا الزاهد، أحمد حلاوة، وسلوى عثمان.