آخرهم مادلين طبر.. فنانون اتجهوا لتقديم البرامج

انتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة تقديم بعض الفنانين للبرامج التليفزيونية سواء كانت إجتماعية أو الترفيهية، وشاهدت البرامج التي يقدمها فنانين جماهيرية عالية، جذبت أنظار الجمهور إليها، بسبب حبهم وتعلقهم بالفنان.

وفي التقرير التالي يعرض لكم دوت الخليج الفني نجوم خاضوا تجربة تقديم البرامج.

* فاجأت الفنانة ريم البارودي محبيها بإعلانها خوض تجربة تقديم البرامج لأول مرة، ببرنامج "شارع النهار"، المذاع على قناة النهار.

* قدم الفنان هاني رمزي، برنامج "الليلة مع هاني" على فضائية "الحياة".

* كما اتجه الفنان أحمد آدم برنامج " آدم شو" وناقش من خلاله القضايا السياسية الراهنة بطريقة كوميدية ساخرة، وألقى الضوء على كل ما يشغل المواطن المصري إلا انه سرعان ما توقف بسبب خلافات سياسية .

* الفنان أشرف عبدالباقي الذي قدم عدد كبير من البرامج منها جربته برنامج "كلاكيت"، وبرنامج مقلب دوت كوم، و"أصل الكلمة"، و"جيل التحدي"، و"ج سؤال" وغيرها من البرامج .

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* كما فاجأ الفنان الكوميدي محمد سعد محبيه ببرنامجه "وش السعد"، ويحتوي البرنامج على فقرات مسرحية مدتها ساعة، ويستخدم البرنامج أسلوب الكوميديا والسخرية في نقد الأوضاع الاجتماعية والسياسية والفنية دون إغفال للأحداث الجارية في الوطن العربي وغيرها من القضايا التي تجذب المشاهد .

* قدمت النجمة إسعاد يونس، "صاحبة السعادة"، وهو برنامج واقعي يبحث في المقام الأول عن الهوية المصرية، وذلك من خلال محاولة تحليل للواقع والعودة إلى ما كان يحدث في ماضينا بشكل يجمع بين الجدية وخفة الظل.

* وخاضت الفنانة هيدي كرم تجربة تقديم البرامج من خلال عدة مواسم، لبرنامج "نفسنة"، وتستمر في مجال تقديم البرامج، من خلال برنامج "كلام ستات".

* والفنانة نشوي مصطفي والذي يعرض لها علي قناة "dmc"، برنامج "أمي ولا مراتي"، وهو برنامج طريف، يحاور مجموعة من الأمهات والزوجات، في شكلٍ حواري خفيف، عن دور كل منهنّ في حياة الرجل.

* وآخرهم الفنانة مادلين طبر والتي اتجهت لتقديم برنامج "حلوة يا دنيا " ، وهو من نوعية برامج المرأة والمنوعات الذي يهتم بالقضايا الاجتماعية وقضايا الطفل والمرأة.