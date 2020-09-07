سارة الطباخ تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة مميزة

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بإطلالة في غاية الأناقة احتفلت المنتجة سارة الطباخ بعيد ميلادها حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على انستجرام لقطة من أحدث جلسة تصوير لها وسط إعجاب الآلاف من معجبيها الذين شاركوها الاحتفال بهذا اليوم المميز

سارة علقت على الاطلالة قائلة إنها سعيدة بكل ما حققته وتعلمته خلال السنوات السابقة من حياتها

ودعت كل جمهور لأن يحبوا أنفسهم في المقام الأول لأن هذا اول طريق النجاح وتحقيق الذات والحصول على السلام النفسي كما دعتهم لتطوير أفكارهم وتعلم الكثير من المهارات لتحقيق مزيد من النجاح

حرصت سارة أيضا على توجيه الشكر لفريق عمل أطلالتها المميزة التي ظهرت فيها بفستان أسود أنيق وقدمت التحية للستايلست اسلام متولي ومصفف الشعر يوسف الاشقر والكوافير ريهام خليفة والمصور حسام أنتيكا

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