حكاية فيلم.. "نحن لا نزرع الشوك" شادية من رشحت محمود ياسين.. وصلاح قابيل لم يكن المرشح الأول

حكاية فيلم اليوم عن "نحن لا نزرع الشوك" يعد من أنجح الأفلام المصرية، لما قدمه من تجسيد لحياة الأسرة المصرية بوجه خاص داخل المجتمع المصري في ذلك الوقت.

كان الفيلم في البداية من بطولة حسن يوسف، ومن بعده يوسف شعبان، لكن اعتذر كلاهما.

وقام بالبطولة الفنان صلاح قابيل، أمام شادية، ليقدمه بعد دوره في الفيلم الشهير "بين القصرين".

شاهدت شادية أثناء جلسة لها مع مخرج فيلمها "شىء من الخوف" حسين كمال، داخل كواليس مونتاج العمل لقطة ظهر فيها محمود ياسين، ولفتت موهبته انتباها بشكل قوي، خاصة أنه لم يجمعها به أى مشهد، وقامت بسؤال حسين كمال عن هذا الشاب الجديد، وأكد لها أنه موهبة جديدة في عالم التمثيل وتوقع له الثنائي مستقبلًا فنيًا كبيرًا.

بعد هذا الفيلم مباشرة عاد الثنائي الشهير شادية والمخرج حسين كمال لتحضير فيلم جديد وهو "نحن لا نزرع الشوك".

ورشحت شادية للمخرج حسين كمال إسناد دور "حمدي" للموهبة الجديدة محمود ياسين، وتحمس المخرج على الفور، حيث كان عالقا في ذهنه أيضًا لنفس الدور.

بالفعل تم إسناد الفيلم له الذي عرض عام 1970، وداخل كواليس التصوير كانت هناك العديد من المواقف الإنسانية التي جمعت بين شادية ومحمود ياسين، فكان الأخير في هذا الوقت مرتبط بعرض مسرحي يقوم بتقديم على خشبة المسرح يوميًا، وهو ما كان يتسبب في تأخيره عن موعده داخل موقع تصوير الفيلم.

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وهو ما ما لاحظته شادية ولاحظت أيضًا غضب المخرج وباقي فريق العمل، وحتى لا يقع اللوم على الشاب الجديد محمود ياسين، لجأت شادية لحيلة من أجل الخروج من المأزق، فكانت تتعمد التأخير في ارتدائها ملابس الشخصية وإنهاء المكياج الخاص بها لتكون هي سبب التأخير.

تدور أحداث "نحن لا نزرع الشوك"، حول "سيدة" وهي فتاه تعاني من معاملة زوجة أبيها القاسية بعد وفاة أبيها، ليتولى صديق لأبيها رعايتها، لكن زوجته تعاملها كخادمة، والفيلم من بطولة شادية، محمود يس، صلاح قابيل، وللكاتب يوسف السباعي، ومن إخراج حسين كمال.

طرح فيلم "نحن لا نزرع الشوك" في دور العرض السينمائية في 23 مارس عام 1970.

يعد هذا الفيلم الانطلاقة الحقيقية للنجم محمود ياسين، وتربع بعده على عرش نجوم الصف الأول خلال السبعينيات وما بعدها.

أثناء تصوير هذا الفيلم استغل المنتج رمسيس نجيب، الموهبة المتوهجة للنجم الصاعد محمود ياسين، وأقنعه بتوقيع آخر عقد احتكار سينمائي لصالح شركته، وشمل بطولة فيلمي "الخيط الرفيع" و"أختي"، والاثنان للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، والمخرج الكبير هنري بركات.

تم إعادة إنتاجه كمسلسل بنفس الاسم عام 1998 بطولة آثار الحكيم، خالد النبوي، ياسر جلال، كريمة مختار، نبوية السيد.