نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفاء أبو السعود تنعى الفنانة الكبيرة عايدة كامل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الفنانة عايدة كامل، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بعد مسيرة فنية مشرفة ومؤثرة في في الإذاعة والسينما والتلفزيون.
وقالت "أبو السعود" أن الفنانة الراحلة من رواد العمل الفني بمصر والعالم العربي، ونجحت في ترك بصماتها الخاصة في كل الأدوار التي قدمتها، وأثرت حياتنا الفنية بعشرات الأعمال الناجحة.
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