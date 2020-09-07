الثلاثاء محمد نور يكشف لفاطمة مصطفى على 9090 كواليس "جاني في ملعبي"

يحلل المطرب محمد نور ضيفا على برنامج الراديو بيضحك الذي يذاع عبر إذاعة الراديو ٩٠٩٠ مع الإعلامية فاطمة مصطفى، الثلاثاء 6 مساء، حيث يكشف خلال الحلقة كواليس أحدث أعماله الغنائية «جاني في ملعبى» وذلك بعدما حققت الأغنية ردود فعل إيجابية ونجاحا منذ طرحها مؤخرا.

كما يتطرق خلال الحلقة إلى مفاجآته الفترة القادمة وكواليس الأعمال التي يحضر لها حاليا.

برنامج الراديو بيضحك يذاع على إذاعة ٩٠٩٠ واستضاف مؤخرا مجموعة من أبرز نجوم ونجمات الوسط الفني مثل أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، صابرين.