في عامه الرابع.. "يوم أن قتلوا الغناء" يعود مرة أخرى على مسرح الطليعة.. الأحد

يعود العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء" مرة أخرى في عامه الرابع، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل، على مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمسرحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "يس بوك" معلنة عن عودتها مرة أخرى.

وكتبت قائلة: "وصل وصل وصل، ومن تاني أكيد راجعين لجمهورنا الحبيب، الأسطورة "يوم أن قتلوا الغناء" للمؤلف محمود جمال الحديني، والمخرج تامر كرم".

وتابعت: "ابتداءً من الاحد القادم ٩١٣ على مسرح الطليعة بالعتبة بجوار محطة المترو، الساعة ٧ م يوميًا سعر التذكرة ٣٠ ج".

يشارك في بطولة العرض الفنانون ياسر صادق، وشادي سرور، وطه خليفة، ومحمد ناصر، وألحان المهدي، وهايدي رفعت، وحمادة شوشة، وآداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي، وموسيقى العرض من ألحان أحمد نبيل، وتصميم ديكور محمد سعد، وملابس مروة منير، وتعبير حركي عمرو باتريك، وإخراج تامر كرم.

"يوم أن قتلوا الغناء" يقدم للعام الرابع على التوالي، بعد تحقيقه نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ بدء عرضه، وتدور أحداث المسرحية حول صراع ما بين أخوين، في رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى.