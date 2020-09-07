عرض الموسم الثاني من مسلسل ابنة السفير على شاهد .. اليوم

وحمل برومو الحلقة طابع الاثارة والتشويق، بعدما ينجو سلطان" انجين اكيورك" من الموت ويحتضن نارين" نسيلهان اتاغول" التي انقذها من يد امين الذي حاول خطفها.
ولكن لم تكتمل الفرحة وتتعرض نارين لإصابة برصاص ومن هنا يبدأ الصراع بين سلطان وصديقه فايز الذي يحب نارين.
وانتهت أحداث الموسم الأول بخطف أمين لـ نارين "نسيهال أتاغول" وإصابة سلطان "انجين اكيورك" بالرصاص أثناء محاولته لإنقاذها.
مسلسل ابنة السفير يحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.
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