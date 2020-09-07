الفنان عمرو وهبة يعلن انضمامه لأمانة الشباب بحزب مستقبل وطن

شارك الفنان عمرو وهبة، صورا جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام ظهر فيها بصحبة محمد الجارحى أمين شباب الجمهورية لحزب مستقبل وطن .

وأعلن وهبة إنضمامه حيث كتب معلقًا :"مسئولية مجتمعية جديدة ورغبة منى في خدمة بلادى ..والمساهمة في التعبير عن رؤى شباب مصر ..اعلن بكل فخر الإنضمام لأمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن بقيادة محمد الجارحى أمين شباب الجمهورية ".

يُذكر أن الفنان عمرو وهبة شارك في السباق الرمضاني في مسلسل "فالنتينو" أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.

مسلسل "فالنتينو" بطولة الفنان عادل إمام، وداليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وهدى المفتى، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.