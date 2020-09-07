فن ومشاهير

الفنان عمرو وهبة يعلن انضمامه لأمانة الشباب بحزب مستقبل وطن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شارك الفنان عمرو وهبة، صورا جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام ظهر فيها بصحبة محمد الجارحى أمين شباب الجمهورية لحزب مستقبل وطن .

وأعلن وهبة إنضمامه حيث كتب معلقًا  :"مسئولية مجتمعية جديدة ورغبة منى في خدمة بلادى ..والمساهمة في التعبير عن رؤى شباب مصر ..اعلن بكل فخر الإنضمام لأمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن بقيادة محمد الجارحى أمين شباب الجمهورية ".

يُذكر أن الفنان عمرو وهبة شارك في السباق الرمضاني في مسلسل "فالنتينو" أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.

مسلسل "فالنتينو" بطولة الفنان عادل إمام، وداليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وهدى المفتى، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الفنان عمرو وهبة يعلن انضمامه لأمانة الشباب بحزب مستقبل وطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا