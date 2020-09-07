نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة صوره جديدة لها مع رضوي الشربيني عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
اعلنت الفنانة اللبنانية اليسا عن مفاجأة سارة لجمهورها بشأن البومها الجديد " صاحبة رأي" الذي طرح في 30 اغسطس الماضي.
كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن النجم العالمي توم كروز انتهي من تصوير مشهد أكشن خطير ضمن احداث الجزء السابع من سلسلة افلام mission impossible ، بدون الاستعانة بـ دوبلير.
https://www.elbalad.news/4481633
اثارت صورة للفنانة حنان ترك مع طفلة صغيرة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشر حساب مزيف يحمل اسمها انها سعيدة بأن ابنتها ملك انتهت من حفظ القران الكريم.
شوهدت النجمة العالمية كيت بلانشيت اثناء قيام احد العاملين في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الحالية بقياس درجة حرارتها ضمن الاجراءات الأحترازية لفيروس كورونا المستجد.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. وصلة غزل بين رضوى الشربيني وابنة أصالة.. وصورة لـ حنان ترك تثير الجدل.. وإليسا تقدم مفاجأة لجمهورها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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