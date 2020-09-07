اختيار مصطفى شعبان ضمن أشهر 100 شخصية في الوطن العربي

احتفل الفنان مصطفى شعبان، باختياره ضمن أشهر 100 شخصية عربية، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك".

حيث نشر "شعبان" بوستر له مكتوب عليه " أشهر 100 شخصية عربية".

ونالت الصورة إعجاب العديد من جماهير مصطفى شعبان، وجائت أبرز التعليقات من جانبهم "الف مبروك ابني العزيز وانت تستاهل كل خير لانك طيب ومتربي واخلاقك عالية فتحياتي اليك من المغرب وربنا يوفقك ويعينك ويحميك".

وعلى آخر:" مبرووووك حضرتك تستحق كل خير والله وشخصيه محترمه ربنا يوفقك ودايما متالق ومبدع يا نجم مصر كلها نمبر وان نجم النجوم مصطفى شعبان".

يُذكر أنه لأول مرة منذ 8 سنوات، غاب الفنان مصطفى شعبان عن موسم رمضان 2020، بعد خروج مسلسله "كي لا يطير الدخان"، من السباق الدرامي هذا العام.



"حتى لا يطير الدخان" هو نتاج تعاون إنتاجي جديد بين "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" وشركة "العدل جروب"، إذ يعمل ‏صناع العمل على الخطوط العريضة قبل بدء الترشيحات والتعاقدات مع باقي الفنانين المشاركين‎.‎

