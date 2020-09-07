محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة "يا حبيبي"

وقال الفنان محمد رمضان، في الفيديو "دلوقتي تقدرو تسمعو أغنيتي يا حبيبي مع ميتر جيمس".
وحققت أغنية "يا حبيبي" لمحمد رمضان نجاحا كبيرا فور طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والذي تعاون فيها مع مغني الراب الأمريكي سوبر ساكو، والأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع سوبر ساكو، ومن إخراج حسام الحسيني.
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" مع أحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر
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