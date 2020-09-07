دي جي وست: العاملون بالموسيقى تضرروا من تفشي كورونا

قال علي طالب حجي المعروف باسم دي جي وست، إن فيروس كورونا أثر بشكل كبير على الموسيقيين ذو فرص العمل المتاحة وقلصها بشكل كبير، خصوصا فرص العمل المباشرة والتقليدية.
وأوضح أن قطاع كبير من العاملين في الحقل الموسيقي تضرروا جراء تفشي الفيروس، ولكن هناك قطاعات أخرى استفادت من كورونا حيث ساعد بشكل كبير في التحول الرقمي والعمل عن بُعد، في كثير من الوظائف ضمن الاجراءات الاحترازية التي تم وضعها للقضاء على الفيروس.
وقال علي طالب حجي، إن صناعة المحتوى جزء من التحول الرقمي يعد فرصة كبيرة للحصول على وظيفة قد تكون مرتبطة بالمجال التعليمي وقد تكون غير ذلك، مطالبا الشباب بتعلم صناعة المحتوى في المجال الذي يميل إليه بعد التخصص ومع السنة الدراسية الأولى في الجامعة، ليكون بعدها الطالب قادر على الحصول على وظيفة بكل بساطة حيث سيكون لديه الخبرات الكافية في المجال الذي يميل إلى العمل فيه.
وشدد على ضرورة توجيه الشباب منذ الصغر للتوجه الرقمي واكتساب خبرات تكنولوجيا المعلومات والانترنت، مؤكدا أن المستقبل يتجه نحو تقلص فرصة العمل الروتينية والتقليدية، والاتجاه للعمل عن بعد.
ونصح الشباب العربي، باستغلال الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في تحقيق دخل مناسب، منوها بأن ذلك ليس أمرا صعبا، ولكنه يحتاج إلى إرادة قوية وتصميم على تحقيق الهدف من خلال القراءة والتعلم.
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