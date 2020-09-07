تعرف على إيرادات فيلم Tenet في الـ بوكس اوفيس لهذا الأسبوع

رغم تطبيق التباعد الاجتماعي في دور العرض الأمريكية والعالمية، إلا أن فيلم Tenet حقق 20 مليونا و200 الف دولار أمريكي في شباك تذاكر السينما الأمريكية.

وحقق Tenet إيرادات حول العالم بلغت 150 مليون دولار أمريكي،بعد طرحه يوم 17 يوليو الماضي.

اقرأ ايضا

وتدور أحداث الفيلم حول متسلحًا بكلمة واحدة فقط "عقيدة" ومن أجل بقاء الجنس البشري، يسافر عميل سري في ملحمة جاسوسية عبر الزمن يتم تكليفه فيها بمنع إندلاع الحرب العالمية الثالثة، ليكشف عن حقائق معقدة وغامضة تتجاوز الواقع.

Tenet من تأليف وإخراج كريستوفر نولان. من بطولة جون ديفيد واشنطن وروبرت باتينسون وإليزابيث ديبيكي وديمبل كاباديا ومايكل كين وكينيث براناه