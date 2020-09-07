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الثلاثاء محمد نور يكشف لفاطمة مصطفى على 9090 كواليس «جاني في ملعبي»

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يحل المطرب محمد نور ضيفا على برنامج الراديو بيضحك الذي يذاع عبر إذاعة الراديو ٩٠٩٠ مع الإعلامية فاطمة مصطفى، الثلاثاء 6 مساء. 

يكشف محمد نور خلال الحلقة كواليس أحدث أعماله الغنائية «جاني في ملعبى» وذلك بعدما حققت الأغنية ردود فعل إيجابية ونجاحا منذ طرحها مؤخرا، كما يتطرق خلال الحلقة إلى مفاجآته الفترة القادمة وكواليس الأعمال التي يحضر لها حاليا.

برنامج الراديو بيضحك يذاع على إذاعة ٩٠٩٠ واستضاف مؤخرا مجموعة من أبرز نجوم ونجمات الوسط الفني مثل أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، صابرين.

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك". 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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