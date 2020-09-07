الثلاثاء محمد نور يكشف لفاطمة مصطفى على 9090 كواليس «جاني في ملعبي»

يحل المطرب محمد نور ضيفا على برنامج الراديو بيضحك الذي يذاع عبر إذاعة الراديو ٩٠٩٠ مع الإعلامية فاطمة مصطفى، الثلاثاء 6 مساء.
يكشف محمد نور خلال الحلقة كواليس أحدث أعماله الغنائية «جاني في ملعبى» وذلك بعدما حققت الأغنية ردود فعل إيجابية ونجاحا منذ طرحها مؤخرا، كما يتطرق خلال الحلقة إلى مفاجآته الفترة القادمة وكواليس الأعمال التي يحضر لها حاليا.
برنامج الراديو بيضحك يذاع على إذاعة ٩٠٩٠ واستضاف مؤخرا مجموعة من أبرز نجوم ونجمات الوسط الفني مثل أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، صابرين.
يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك".
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