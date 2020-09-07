الأخوة الأعداء.. باسم سمرة يهين محمد رمضان والأخير يستعين به في موسى

في مفاجأة من العيار الثقيل، اعلن الفنان محمد رمضان عن تعاونه مع باسم سمرة في مسلسله الجديد " موسي" المقرر عرضه في رمضان 2021 بعد سلسلة من الخلافات الحدة بينهما ليثبت " نمبر وان" للجميع ان من السهل تحول اعدائه الى فنانين يقفن خلفه في التتر والافيش.

-ازمة باسم سمرة و محمد رمضان :

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو للفنان باسم سمرة وهو يتعدى على الفنان محمد رمضان خلال حضورهما حفل الزفاف، وكان الأخير يقدم فقرة غنائية.

وظهر باسم سمرة وهو يزيح محمد رمضان بعيدا عنه بطريقة غير لائقة، ولم تكن ردة فعل محمد رمضان سوى أنه تعجب من تصرف باسم سمرة غير المفهوم.

وعلق رواد انستجرام: "باسم سمرة قرفان من محمد رمضان كده ليه".

وعلق باسم سمرة، في تصريح لـ دوت الخليج، قائلًا: «أنا رديت على الموضوع أكثر من مرة، والموضوع تافه جدًا ومحمد رمضان صاحبي جدًا»، مستنكرًا حالة الجدل التي حدثت في هذا الشأن.

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-بشير الديك :

علق السيناريست بشير الديك على محاولة الفنان محمد رمضان تشبيه نفسه بالفنان الراحل أحمد زكي، وقال: "ليس كل فنان أسمر ونحيف يبقى أحمد زكي"، وتابع أن "زكي" فنان من طراز خاص، وله مدرسة يتعلم منها الجميع ومثله الفنانة الراحلة سعاد حسني.

وسرعان ما تراجع في رأيه ووافق على كتابة مسلسل " الامبراطور" لمحمد رمضان الذي يجسد من خلاله قصة حياة " النمر الاسود" وصرح حينها قائلا :" إن محمد رمضان الأنسب لتقديم دور احمد زكى كما أنه لديه موهبة ، وأتصور إنه إذا توفر لديه السيناريو الجيد والمخرج المتمكن سيقدم رمضان أعمالا جيدة".

وتقرر تأجيل تنفيذ وتصوير مسلسل الامبراطور لحين حصول محمد رمضان على موافقة من عائلة احمد زكي، الذين اشترطوا تطلعهم على السيناريو قبل بدء التصوير.