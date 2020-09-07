إطلالة مميزة .. سارة الطباخ تحتفل بعيد ميلادها .. شاهد

بإطلالة أنيقة احتفلت المنتجة سارة الطباخ بعيد ميلادها حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على انستجرام لقطة من أحدث جلسة تصوير لها وسط إعجاب الآلاف من معجبيها الذين شاركوها الاحتفال بهذا اليوم المميز.
وعلقت سارة على الاطلالة قائلة إنها سعيدة بكل ما حققته وتعلمته خلال السنوات السابقة من حياتها.
ودعت كل جمهور أن يحبوا أنفسهم في المقام الأول لأن هذا أول طريق النجاح وتحقيق الذات والحصول على السلام النفسي، كما دعتهم لتطوير أفكارهم وتعلم الكثير من المهارات لتحقيق مزيد من النجاح.
وحرصت سارة على توجيه الشكر لفريق عمل إطلالتها المميزة التي ظهرت فيها بفستان أسود أنيق وقدمت التحية للستايلست إسلام متولي ومصفف الشعر يوسف الاشقر والكوافير ريهام خليفة والمصور حسام أنتيكا.
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