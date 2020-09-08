نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من قلبى سلام للخرطوم ..سيرين عبد النور تواسى أهل السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة سيرين عبد النور على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت سيرين عبد النور عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، فيديو لأهل السودان، وعلقت قائلة"الله يخلصنا من يللي ناظرنا بعدها بها السنة..الله يرحم الضحايا ويصبر القلوب ..من قلبى سلام للخرطوم".

وكانت آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "الديفا"، بطولة الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والمطربة المصرية بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز، ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.