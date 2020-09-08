أبرزهم أحمد حلمي.. نجوم فضلوا السينما وابتعدوا عن الدراما

واعتاد الجمهور، على تواجد الكثير من نجوم السينما في الدراما بشكل سنوي وخاصة في السباق الرمضاني الذي يحظى بإهتمام الكثير من الجمهور
ويأتي على رأس القائمة الزعيم عادل إمام ومحمد رمضان وغيرهم من النجوم الذين اتجهوا خلال السنوات الأخيرة للدراما خاصة في السباق الرمضاني الذي يشتعل كل عام وعلى الجانب الاخر يرصد دوت الخليج الفني عدد من الفنون الذين فضلوا السينما وابتعدوا عن الدراما.
* أحمد حلمي
* محمود حميدة
* أحمد الفيشاوى
* ماجد الكدوانى
الذى يعد من نجوم السينما الذين لا يفضلون الدراما التليفزيونية، فكل المسلسلات التى شارك فيها كانت فى بدايته، منها: "أحلامك أوامر".
و"الكومى" و"الفرار من الحب" و"زيزينيا"، وكان آخر ظهور له من خلال "تحت السيطرة" كضيف شرف فى حلقة واحدة.
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