غادة عبد الرازق تستأنف تصوير فيلم "حفلة ٩" (صور)

تواصل الفنانه غادة عبد الرازق، تصوير فيلمها الجديد "حفلة ٩" الذي يشاركها في بطولته الفنان طارق لطفي بعد فترة كبيرة من توقفه بسبب ظروف جائحة "كورنا" المستجد.

وتجسد غادة عبد الرازق خلال أحداث العمل دور راقصة ومدربة لفن الباليه، والفيلم من اخراج المخرج عبد المنعم ربيع ومن انتاج شركة الربيع للانتاج الفني.