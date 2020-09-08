هيفاء وهبي تتضامن مع الشعب السوداني

أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، تضامنها مع الشعب السوداني، إثر الكارثة الطبيعية التي تتعرض لها السودان حاليا بعد غمر أنحاء واسعة من السيول والفياضانات.

وأضافت في تغريدة لها عبر موقع التغريدات المصغر تويتر: "اللهم ألطف بشعب السودان، قلبي مع من خسروا بيوتهم، وخالص التعازي لعائلات الضحايا".