أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، تضامنها مع الشعب السوداني، إثر الكارثة الطبيعية التي تتعرض لها السودان حاليا بعد غمر أنحاء واسعة من السيول والفياضانات.
وأضافت في تغريدة لها عبر موقع التغريدات المصغر تويتر: "اللهم ألطف بشعب السودان، قلبي مع من خسروا بيوتهم، وخالص التعازي لعائلات الضحايا".
وفي سياق آخر، انتهت الفنانة هيفاء وهبي، من تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، وهو بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي مشوق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر هيفاء وهبي تتضامن مع الشعب السوداني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.