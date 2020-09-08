فن ومشاهير

هيفاء وهبي تتضامن مع الشعب السوداني

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أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، تضامنها مع الشعب السوداني، إثر الكارثة الطبيعية التي تتعرض لها السودان حاليا بعد غمر أنحاء واسعة من السيول والفياضانات.

وأضافت في تغريدة لها عبر موقع التغريدات المصغر تويتر: "اللهم ألطف بشعب السودان، قلبي مع من خسروا بيوتهم، وخالص التعازي لعائلات الضحايا".

وفي سياق آخر، انتهت الفنانة هيفاء وهبي، من تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، وهو بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي مشوق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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