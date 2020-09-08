"أنت وأخلاقك وصرمايتي سوا".. حرب كلامية بين رامي عياش وناصر فقيه تشعل تويتر!

بدأت القصة من عند فقية عندما شارك خبر عن عياش بأنه سيطرح أغنية جديدة وأن زوجته تبكي ليسخر منه قائلا: بِكيِت هي وبالطيارة الخاصة او بس نزلوا عالارض؟.
أثارت التغريدة غضب رامي عياش وقرر أن يرد على ماكتبه ناصر وقال: الارض بتشبه اخلاقك. بيندعس عليها.
ولم يمض وقت طويل حتى عادت الحرب الكلامية بينهما تشتعل من جديد برد ناصر وجاء كالآتي: اذا هيك صار مستوى الحديث يا عياش، لكن انت واخلاقك واغانيك وصرمايتي سوا، منيح هيك؟.
وأضاف: من ايّام ما كذّبت عالناس انو معك سرطان لتبيع كم حفلة بالزايد وضحت قديش انت فنان خلوق وانساني!.
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