وعلق شيكو قائلا " دقن ياسر جلال + شعر صدر تامر حسني ".
اقرا ايضا :
صيف يعني نظارة جديدة معروفة.. شاهد أحدث ظهور لـ شيكو من حمام السباحة
وشارك شيكو مؤخرا في بطولة مسلسل "اللعبة" من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.
شارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بدقن ياسر جلال .. شيكو ينشر صورة له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.