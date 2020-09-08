مادلين طبر: أواصل تصوير الوجه الآخر على قدم وساق

قالت النجمة مادلين طبر، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، إنها أوشكت على الإنتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل «الوجه الآخر» مع الفنان ماجد المصري، الذي بدأ عرض أولى حلقاته يوم السبت الماضي

وتواصل مادلين طبر، تصوير دورها في مسلسل "الوجه الآخر"، الذي بدأ عرض أولى حلقاته عبر قناة CBC، في الحادية عشر مساء يوم السبت الماضي، الذي يتكون من 45 حلقة.

المسلسل ينتمى الى نوعية اعمال 45 حلقة والذى يشهد دراما اجتماعية تشويقية حيث يتخلل العمل عديد من الصراعات المختلفة والتى تظهر الوجه الاخر لكل شخصية.