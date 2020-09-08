مادلين طبر: أواصل تصوير الوجه الآخر على قدم وساق

وتواصل مادلين طبر، تصوير دورها في مسلسل "الوجه الآخر"، الذي بدأ عرض أولى حلقاته عبر قناة CBC، في الحادية عشر مساء يوم السبت الماضي، الذي يتكون من 45 حلقة.
المسلسل ينتمى الى نوعية اعمال 45 حلقة والذى يشهد دراما اجتماعية تشويقية حيث يتخلل العمل عديد من الصراعات المختلفة والتى تظهر الوجه الاخر لكل شخصية.
المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم منهم، ماجد المصري نسرين طافش وندى موسى ومادلين طبر، والعمل قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، إخراج سميح النقاش، وتدور الأحداث في اطار تشويقي بوليسي مع تحولات دراميه مع كل 15 حلقة.
من ناحية أخرى تستمر النجمة مادلين طبر بصفتها صحفيه وإعلامية في تقديم البرنامج الاجتماعي "حلوة يا دنيا" على قناة تن، وقد اضافت عليه من حيويتها وخبرتها فاحتل صدارة التصفح على جوجل خلال الفترة الماضية، وكانت قد استضافت مؤخرا الاسد اناستازيا في ستديوهات ten، وحققت الحلقة نسبة مشاهدة عالية.
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