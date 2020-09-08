ظهور نادر لـ روبرت دي نيرو بالكمامة في شوارع ولاية نيويورك.. صور

شوهد النجم العالمي روبرت دي نيرو خلال تجوله بالكمامة في ولاية نيويورك الامريكية في ظهور نادر له في الشوارع الامريكية.

وظهر روبرت دي نيرو وهو يحمل جرائد وحقيبة صغيرة بعد خروجه من اجل التنزه هروبا من الحجر المنزلي بسبب وباء فيروس كورونا.

وكان روبرت دي نيرو وجه رسالة شكر الى الاطباء في ولاية نيويورك من اجل محاربة والتصدي لفيروس كورونا من خلال فيديو قال فيه: "أود أن أشكر العاملين في القطاع الطبي الذين يضحون بحياتهم لمساعدة الآخرين في منع تفشي فيروس كورونا".

وأضاف: "أنا من نيويورك مثلكم ولكن الفرق بيني وبينكم أنكم أبطال، التزامكم وشجاعتكم وعدم شعوركم بالأنانية وشغفكم لرعاية مواطنين أصبحت أسمى من مجرد مهمة عمل".