نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الرداد يعرض صورا من كواليس "توأم روحي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان حسن الرداد، فيلمه الجديد "توأم روحي" وذلك بعد عرضه في السينمات. ونشر حسن، مجموعة صور جديدة من كواليس تصوير إحدى مشاهد الفيلم، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر الرداد، خلال الصور وسط البحر برفقة الفنانة أمينة خليل مرتدين ملابس الغوص. وعلق الفنان المصري، على الصور قائلًا: "التصوير في آخر يناير فيلم تؤام روحي". فيلم "تؤام روحي" تدور أحداثه في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته الفنان حسن الرداد والراحلة رجاء الجداوي وأمينة خليل وعائشة بن احمد.

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