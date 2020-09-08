وقال جمال يوسف في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" إن عدد كبير من الفنانين وقوفوا بجانبه في أزمته الصحية منهم وفاء عامر والمخرجة رباب حسين ونشوى مصطفى وحنان سليمان ونهال عنبر وضياء عبد الخالق وسامح الصريطي وياسر عزت وشريف عواد والمخرجة سعاد الهجان وتامر حمزة.
واختتم جمال يوسف حديثه مؤكدًا تطور حالته الصحية إلى الأفضل، شاكرا من جانبه جميع الناس الذين قامو بالدعاء قائلا: "ده دعاء الناس".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد إصابته بالسرطان.. جمال يوسف يكشف لـ"دوت الخليج الفني" وقوف هؤلاء الفنانين بجانبه.. وتفاصيل عرض محمد صبحي بالتكفل بعلاجه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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