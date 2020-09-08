بعد إصابته بالسرطان.. جمال يوسف يكشف لـ"دوت الخليج الفني" وقوف هؤلاء الفنانين بجانبه.. وتفاصيل عرض محمد صبحي بالتكفل بعلاجه

كشف الفنان جمال يوسف عن رغبة الفنان محمد صبحي في التكفل بجميع مصاريف العلاج وطلب من الطبيب المعالج له أن يكمل علاجه في الخارج وذلك عقب إصابته بسرطان البلعوم، مشيرًا إلى أنه رفض ذلك.

وقال جمال يوسف في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" إن عدد كبير من الفنانين وقوفوا بجانبه في أزمته الصحية منهم وفاء عامر والمخرجة رباب حسين ونشوى مصطفى وحنان سليمان ونهال عنبر وضياء عبد الخالق وسامح الصريطي وياسر عزت وشريف عواد والمخرجة سعاد الهجان وتامر حمزة.

واختتم جمال يوسف حديثه مؤكدًا تطور حالته الصحية إلى الأفضل، شاكرا من جانبه جميع الناس الذين قامو بالدعاء قائلا: "ده دعاء الناس".