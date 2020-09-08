"كشكول مسطر".. عرض مسرحي للكاتب محمد جمال بـ"المسرح التجريبي"

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أحمد جودة - القاهرة -

استقبل الليلة مهرجان المسرح التجريبي المصري في دورته الـ 27 عرض "كشكول مسطر" للكاتب والسيناريست محمد جمال الجمل والذي عرض على المسرح المكشوف بدار الأوبرا.

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وكشف الكاتب والسيناريست محمد جمال الجمل أن المسرحية تقدم ضمن العروض الحية عن حلم الشباب المصري في الارتقاء بوطنه، وأن مشاركته هذا العام في المهرجان فرحة كبيرة لدعم أفكار الشباب المصري.

المسرحية تمثيل محمد أمير، راوية سليم، ديكور وإخراج حسام نصر، التذاكر متاحة ومجانية للجمهور من شباك تذاكر المسرح قبل العرض مباشرة وبأسبقية الحضور.

يذكر أن مهرجان المسرح التجريبي انطلق يوم 1 ويستمر إلي 11 سبتمبر 2020، واحتفلت وزيرة الثقافة يوم 5 من نفس الشهر بيوم المسرح المصري وتكريم 9 من عمالقة المسرح المصري.