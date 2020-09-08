فيفي عبده تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جديدة

شاركت الفنانة فيفي عبده متابعيها بصورة جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت فيفى قائلة " ‏يا مساء الفل بالساحل الشمالي ‏ ‏بحبك اوي ". يذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" وهو من بطولتها مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم

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