فيفي عبده تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جديدة

وعلقت فيفى قائلة " يا مساء الفل بالساحل الشمالي بحبك اوي ".
يذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" وهو من بطولتها مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم
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