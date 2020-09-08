مادلين طبر تقترب من إنهاء تصوير مشاهدها في "الوجه الآخر"

وأعلنت مادلين طبر، في تصريحات صحفية أنها تواصل تصوير دورها في مسلسل "الوجه الآخر"، وهو ينتمي للدراما ذات ال 45 حلقة.
المسلسل ينتمى نوعية أعمال ذات طابع الـ 45 حلقة والذى يشهد دراما اجتماعية تشويقية.
ويتخلل العمل عديد من الصراعات المختلفة والتى تظهر الوجه الاخر لكل شخصية.
المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم منهم، ماجد المصري نسرين طافش وندى موسى ومادلين طبر، والعمل قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، إخراج سميح النقاش، وتدور الأحداث في اطار تشويقي بوليسي مع تحولات دراميه مع كل 15 حلقة.
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