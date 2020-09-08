إسعاد يونس رفقة أحمد حلمي بعد انتهاء حلقة برنامج صاحبة السعادة

شاركت الفنانة إسعاد يونس صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت إسعاد يونس في الصور مع أحمد حلمي، من كواليس برنامجها. الجدير بالذكر أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة". وشارك في بطولة "خيال مآتة"، منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي.

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