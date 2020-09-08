تامر حسني يشوق الجمهور لألبومه "خليك فولاذي" وفيلم "مش أنا" بصور جديدة من الكواليس

روج الفنان تامر حسني لأعماله الفنية الجديدة للفترة المقبلة بنشر عدة صور من كواليس هذه الأعمال وعلى رأسها ألبومه "خليك فولاذي" و فيلم "مش أنا".

تامر حسني يروج لألبومه الجديد "خليك فولاذي"

ونشر تامر حسني صور جديدة من جلسة تصوير ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، وكشف عن الإطلالة التي سيظهر بها على غلاف الألبوم، والذي من المقرر أن يطرح خلال هذا الشهر، بعد انتهاء تامر حسني من تسجيل كافة أغانيه الشهر الماضي وطرح منها فيديو كليب أغنية "اختراع" مع محمود العسيلي.

تامر حسني يكشف كواليس فيلمه "مش أنا"

وروج أيضاً تامر حسني لفيلمه الجديد "مش أنا" مع حلا شيحة، وكشف عن صور جديدة من كواليس العمل ومن مشاهد الفيلم والتي جمعته بماجد الكدواني وحلا شيحة، وعلق تامر حسني على الصور قائلاً:" بعض الصور من البوم (خليك فولاذي) وفيلم (مش أنا)"، وشوق تامر حسني الجمهور للعملين والمتوقع طرحهما هذا العام.

وتأجل عرض فيلم "مش أنا " لتامر حسني من موسم عيد الفطر والأضحى الماضيين بسبب أزمة فيروس كورونا، والتي تسببت في توقف تصوير الفيلم وتأخر موعد عرضه، وعاد تامر وفريق عمل الفيلم الشهر الماضي لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية من الفيلم، ومن المتوقع ان يعرض في موسم الشتاء، رغم إشارة تامر حسني وبعض فريق العمل إلى عرضه قريباً مع احتمالية أن يعرض أيضاً على احدى منصات العرض الإلكتروني في حال تقرر عدم عرضه في السينما.

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تامر حسني يحتفل بمشاهدات كليب "اختراع"

وشهدت الفترة الأخيرة نشاطاً مكثفاً لتامر حسني في الأعمال الغنائية بموسم الصيف، وبدأها بأغنية "لينا حياة بعدين" من مسلسل "مدرسة الحب"، ولاقت الأغنية تفاعل كبير، قبل ان يكشف تامر حسني عن المفاجأة الأبرز في فيديو كليب "اختراع" وهي الأغنية التي جمعته بمحمود العسيلي، وتعتبر التجربة الإخراجية الأولى لتامر حسني في مسيرته الفنية، وحقق الكليب مشاهدات عالية وصلت إلى 18 مليون مشاهدة على يوتيوب.

ويعود تامر حسني في الألبوم الجديد للتعاون مع شركة "روتانا"، بعد تجربته الأخيرة في الانتاج لنفسه في ألبوم "عيش بشوقك" العام قبل الماضي.