إليسا تدعم أصالة وتكشف مفاجأة جديدة عن ألبومها الأخير "صاحبة رأي"

كشفت المطربة إليسا عن مفاجأة جديدة للجمهور اليوم بإعلانها التجهيز لنسخة جديدة من ألبومها الأخير "صاحبة رأي"، وسيضم أغاني من أرشيفها الغنائي.

إليسا تطرح نسخة جديدة وخاصة لألبوم "صاحبة رأي"

وشوقت الفنانة إليسا الجمهور لمفاجأتها الجديدة هذا الشهر وذلك بعدما نشرت تغريدة على حسابها بتويتر طلبت بها من الجمهور تخمين المفاجأة الجديدة التي تجهزها في ألبومها الأخير "صاحبة رأي"، وتوقع الجمهور أن تطلق إليسا فيديو كليب جديد من الألبوم ولكنها فاجأتهم بالكشف عن إعادة طرح الألبوم بإضافة أغاني إليه.

إليسا تضم أبرز أغاني مسيرتها في ألبوم جديد

وقالت إليسا في تغريدتها إنها تجهز لنسخة جديدة من ألبوم "صاحبة رأي"، ستضم أغاني الألبوم بجانب عدد من أغانيها المفضلة التي أطلقتها طوال 20 عام من مسيرتها، لتواصل احتفالاتها بمرور 20 عام على مسيرتها الفنية، بعدما طرحت ألبوم "صاحبة رأي" للاحتفال بهذه المناسبة، وكشفت إليسا عن تجهيز بوستر جديد للألبوم المميز.

إليسا تعود للترويج لألبومها "صاحبة رأي"

وكشفت إليسا عن صدور نسخ محدودة للألبوم الجديد، وهو الخبر الذي تفاعل معه الجمهور بسبب فضولهم لمعرفة الأغاني التي ستختارها إليسا والمفضلة إليها من مسيرتها الفنية، بالإضافة إلى عودة إليسا للترويج لألبومها الجديد "صاحبة رأي"، والذي توقفت الشهر الماضي عن الترويج له بسبب أحداث بيروت الأخيرة، وحقق الألبوم نسب استماع جيدة على يوتيوب في الفترة الأخيرة.

إليسا تدعم أصالة في ألبومها الجديد

وأثارت إليسا الإعجاب بعدما نشرت عدة تغريدات عن ألبوم زميلتها أصالة الجديد "لا تستسلم"، واعتبرها الجمهور خطوة تدل على قوة العلاقة بينهما ولحرص إليسا على دعم أصالة رغم حالة التنافس بينهما، وروجت إليسا لألبوم أصالة، وذلك بعد فترة من التكهنات حول وجود خلافات بين إليسا وأصالة في السنوات الأخيرة.

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وكانت إليسا قد أعلنت مؤخراً مغادرتها شركة "روتانا" بعد مسيرة طويلة شهدت تعاونات مميزة بينهما وآخرها في ألبوم "صاحبة رأي"، وودعت إليسا الشركة برسالة خاصة على غلاف ألبومها الأخير وقالت إنها قررت الاتجاه إلى الانتاج لنفسها ووصفت الانفصال عن الشركة كالاستقلال عن منزل والدها لتأسيس منزلها الخاص.