عمر الشناوي يعلن إصابة زوجته بفيروس كورونا بعد يوم من إصابة ابنهما

أقلق الممثل الشاب عمر الشناوي، حفيد كمال الشناوي، الجمهور بعد تأكد إصابة زوجته هند حداد بفيروس كورونا بعد يوم من إعلان إصابة ابنهما بالفيروس.

إصابة ابن وزوجة عمر الشناوي بفيروس كورونا

ونشرت هند حداد زوجة الممثل الشاب عمر الشناوي نتيجة اختبار فيروس كورونا، وأكدت إصابتها بالفيروس على انستقرام وطلبت من جميع المخالطين لها في الفترة الأخيرة بالحذر والاطمئنان على أنفسهم، وجاء ذلك من خضوعها للتحاليل بسبب إصابة ابنها "حسن" بالفيروس أمس.

عمر الشناوي وأسرته يقلقون الجمهور

وأقلق عمر الشناوي الجمهور على حالته الصحية بسبب عدم كشفه عن نتيجة تحاليه هو الأخر، بالإضافة إلى إعلان زوجته إصابتها بالإضافة إلى ابنهما، والذي أكد خبر إصابته أمس قائلاً:" ابني حسن طلع ايجابي فيروس الكورونا المستجد COVID-19 ارجو كل من تعامل معي في خلال ١٤ يوم يحلل ليطمئن ويا رب ادعوله بالشفاء ان شاء الله".

إيمي سمير غانم تدعو لزوجة عمر الشناوي

وتضامن عدد من الفنانين والنجوم مع عمر الشناوي وزوجته بعد إعلان إصابة ابنهم بفيروس كورونا ومنهم الفنانة إيمي سمير غانم، والتي نشرت صورة لهند حداد على انستقرام ودعت لها بالشفاء وقالت:" حبيبتي قلبي معاكي وربنا يحفظك انتي و ابنك و يشفيكوا ويحفظ اهلك كلهم".

وكشف عمر الشناوي في تصريحات له مع برنامح "ET بالعربي" عن استقرار حالة ابنه، 3 سنوات، الصحية ويتواجد بالمنزل ويتحرك بشكل طبيعي، ولكنه يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة والقيء من حين لآخر، ولم يعلق حتى الآن على خبر إصابة زوجته بفيروس كورونا.

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نشاط مكثف لعمر الشناوي في الفترة الأخيرة

وشهدت الفترة الأخيرة نشاط مكثف لعمر الشناوي وظهر في عدة مناسبات ومنها ظهوره في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي منذ أيام في حلقة خاصة لأحفاد أبطال فيلم "سكر هانم"، وتحدث عن جده الراحل كمال الشناوي، وكذلك انتهى مؤخراً من تصوير فيلم "موسى" مع إياد نصار وكريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي.

وتواجد عمر الشناوي مع زوجته وابنه في أجازة صيفية، ونشروا عدة صور على انستقرام من أجازتهم، واحتفل بعيد ميلاده مع زوجته منذ أسبوع قبل الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا مع ابنها الصغير حسن.