نور عمرو دياب تخطف الأنظار بصورة جديدة والجمهور يقارنها بـ ميجان ماركل

نور دياب الابنة الكبرى للفنان المصري عمرو دياب والفنانة شيرين رضا خطفت من جديد الأنظار بظهورها الأخير بشكل مختلف مما جعل البعض يضع المقارنات بينها وبين ميجان ماركل دوقة ساسيكس السابقة وزوجة الأمير هاري من حيث تشابههما في الشكل.

نور عمرو دياب تخطف الأنظار بصورة جديدة

نور عمرو دياب ظهرت في إطلالة جديدة عبر حسابها على "انستجرام" واستطاعت أن تثير إعجاب العديد من المتابعين لها، والذين انهالوا عليها بالتعليقات وامتدحوا إطلالتها الجديدة، حيث حرصت نور دياب خلال الفترة الماضية على نشر مجموعة صور لها التقطتها بطريقة "السيلفي" بينما جاءت صورتها الأخيرة بشكل مختلف تماما وأظهرت جمالها.

A post shared by (@noora.diabx) on Sep 7, 2020 at 7:08am PDT Advertisements

تشابه نور عمرو دياب مع ميجان ماركل

نور عمرو دياب قام متابعيها بالتفاعل مع الصورة التي نشرتها ووضع العديد منهم مقارنات تجمعها مع ميجان ماركل زوجة الأمير هاري دوق ساسيكس السابق، في ظهورها الهادئ وإطلالتها الجديدة وكذلك تشابههما في الملامح والشكل، بينما أشاد البعض الآخر بجمال ابنة الفنان المصري عمرو دياب وتفاعلها مع متابعيها بنشر صور جديدة بشكل مستمر لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت نور عمرو دياب قد بدأت تنشر العديد من الصور عبر حسابها على "انستجرام"، خلال الفترة الماضية كان من بينها صورة للفنانة دينا الشربيني والتي علقت عليها نور دياب قائلة: "أفتقدك"، في إشارة إلى مدى علاقتها القوية التي تجمعها بالفنانة المصرية .

نور عمرو دياب تنشر صور نادرة مع والديها

شيرين رضا قد نشرت خلال الفترة الماضية صورة لابنتها نور أثناء فترة طفولتها وعبرت عن شوقها للقائها حيث تعيش نور دياب بعيدا عن عائلتها خلال هذه الفترة، وخلال السنوات الماضية كانت تفضل ابنة الفنان عمرو دياب وشيرين رضا الكبرى عدم الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف حيث كانت تعتبر من أقل ابنائه تفاعلا عبر حسابها على "انستجرام" و أنها لم تكن تنشر بشكل دائم صور أو تفاصيل حياتها على عكس أخواتها عبدالله، وكنزى، وجانا دياب، حيث أن كل منهم ينشر العديد من الصور خلال المناسبات المختلفة.

نور عمرو دياب نشرت كذلك أكثر من صورة نادرة تجمعها بوالدتها ووالدها أثناء فترة طفولتها، واهتمت أيضا بتوجيه رسالة لوالديها من خلال حسابها على "انستجرام" وعلقت عليها قائلة: "اهلا أبي، أهلا والدتي"، وقد نالت رسالة نور لعمرو دياب ووالدتها شيرين رضا اهتماما كبيرا من قبل جمهورها لكونها أول مرة تنشر صور تجمعها مع أسرتها عبر حسابها على "انستجرام".