نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم سحر نصر.. نجوم السياسة في عرض "سيد درويش" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يواصل عدد كبير من نجوم الفن والسياسة حضور العرض المسرحي "سيد درويش" بمسرح البالون وذلك بعد ردود الأفعال الواسعة للعرض.
حيث حضر مساء اليوم دكتور سحر نصر سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وأمل مبدٌا رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للإعاقات الذهنية والكاتبة حنان البهي ودكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات.
ويرفع الستار عن العرض من التاسعة مساءً على مسرح البالون مع مراعاة شروط التباعد الاجتماعي وحضور الجماهير.
ويقوم ببطولة المسرحية النجوم لقاء سويدان، وميدو عادل، وسيد جبر، ومن تأليف السيد إبراهيم وإخراج أشرف عزب.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أبرزهم سحر نصر.. نجوم السياسة في عرض "سيد درويش" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.