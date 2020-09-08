نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع فريق العمل.. الشاعر سلامة علي يحتفل بنجاح أغنية "اختراع" لتامر حسني والعسيلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استضاف الشاعر سلامه علي، مساء أمس صناع أغنية "اختراع" للنجم تامر حسني، والفنان محمد العسيلي وهم شاعر الأغنية أحمد حسن راؤول والملحن أحمد زعيم، بالإضافة إلى كل من المطربة رنا سماحة والمطرب أحمد بتشان والملحن سامر أبو طالب والموزع محمد العشي والملحن محمد عبيه وذلك في أحد المطاعم بالتجمع الخامس للاحتفال بنجاح الأغنية.
وحرص سلامة، مع كل الحاضرين الاحتفال بنجاح الأغنية بتقطيع تورته مكتوب عليها "اختراع" وعليها صورة تامر حسني والعسيلي.
الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية تجاوزت ١٥ مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.
جدير بالذكر أن الشاعر سلامه، تعاون مع كبار المطربين بمصر و الوطن العربي وحقق نجاحات ساحقة معهم، أبرزهم إليسا في أغاني تعبت منك واسعد واحده والحضن وانسانه برئيه، و تامر حسني "عمري ابتدا" و"الحارس الله"و"كان فيه واحده" وشرين عبد الوهاب، "مسئوله منك" وجنات ويارا وهيثم شاكر وغيرهم.
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