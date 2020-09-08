ريا أبي راشد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة والجمهور "سترونج وومان"

شاركت الإعلامية رايا أبي راشد محبيها بمجموعة من الصور من أحدث إطلاله لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

وتفاعل الجمهور مع صورها بشكل لافت وأعربوا عن إعجابهم الشديد بها وبأناقتها وأطلقوا عليها لقب "سترونج اندبندنت وومان".

وكتنت رايا أبي راشد قد دعمت لبنان وارتدت تيشيرت أسود لدعم الحملة الخيرية التي أطلقها مصمم الأزياء العالمي زهير مراد لإغاثة بيروت، عن طريق طرح عدد من التيشيرتات، باللونين الأسود والأبيض، بهدف جمع الأموال لإنقاذ العاصمة اللبنانية، من الظروف الصعبة التي جلت عليها نتيجة انفجارات مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الجاري.

ومن جانبها، علقت "أبي راشد" على الصورة قائلة:" أهلنا وأحباءنا ببيروت خسروا كتير وبحاجة لمساعدتنا. يشرفني الانضمام لزهير مراد لمساعدتهن يتخطوا المأساه ياللي مرقوا فينا".

وتابعت:"انتوا كمان فيكن تتعاونوا معنا عن طريق الحصول على الإصدار التيشيرت. ۱۰۰% من الأرباح رح تروح لدعم جهود الإغاثة يلي عم بيقوموا فيا حاليا عالأرض من أجل الاستجابة الاحتياجات الإنسانية لأهل بيروت ادعموا البلد واحصلوا على نسختكن الخاصة".