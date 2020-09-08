أمور كثيرة هيكون ليها نهاية.. حنان مطاوع توجه رسالة لـ متابعيها.. شاهد

شاركت الفنانة حنان مطاوع، جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.
وعلقت حنان مطاوع على الصورة "زي ما كل شيء له بداية هيكون لأمور كثير في حياتنا نهاية"
وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "المحترمة" و " أحلى ممثلة في مصر" و " العسل بزيادة" و ماشاء الله عليكي ربنا يحميكي " و" أحلى واحدة من غير مجهود ".
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