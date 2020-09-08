وأفادت التقارير الإخبارية الهندية، بأن ستيف بينتو، حاول قبل وفاته، إخبار شيء ما على وسائل التواصل الاجتماعي في العديد من الإيماءات، وذلك بعد مراجعة منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك بعدما تم العثور على «نجم بوليوود سوشانت سينج راجبوت» البالغ من العمر 34 عامًا مشنوقا في منزله في مدينة باندرا، في منتصف شهر يونيو الماضي، وأوضحت التحقيقات الأولية عدم وجود سبب واضح حول انتحار الممثل الشهير.
وجاء انتحار النجم الهندي «سوشانت سينج راجبوت»، بعد أسبوع فقط من انتحار مديرته السابقة ديشا ساليان، بالقفز من الطابق الرابع عشر من شقتها في مومباي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مقتل طرف ثالث.. تطور غريب في قضية انتحار سوشانت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.