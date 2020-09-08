فيديو داوود الشريان يتحدث عن فكرة وتفاصيل برنامجه الجديد "تحدي العائلات" على MBC

كشف الإعلامي الكبير داوود الشريان تفاصيل جديدة عن برنامج المسابقات الجديد "تحدي العائلات" على قناة MBC، والذي يعيده إلى الشاشة بعد غياب عام ومن المقرر عرضه في شهر أكتوبر المقبل.

داوود الشريان يعود ببرنامج مسابقات "تحدي العائلات"

وتحدث الإعلامي داوود الشريان عن البرنامج الجديد "تحدي العائلات" في لقاء له مع برنامج "ام بي سي ترينديغ"، وقال إن ما أعجبه في فكرة البرنامج إنه ليس برنامج مسابقات يوجه أسئلة علمية، ولكنها أسئلة من الحياة اليومية يسيتطع أي شخص الإجابة عنها سواء كبير أو صغير ومتعلم أو غير متعلم، وأضاف إنها أسئلة في السلوك الإجتماعي والتصرفات الإجتماعية، ومن مميزات البرنامج أيضاً أن الأسئلة توضع من قبل الشركة والإجابات من الجمهور.

داوود الشريان يكشف تفاصيل برنامج "تحدي العائلات"

وقال داوود الشريان إن بسبب هذه الفكرة فإن العائلة التي ستنجح في الأسئلة ستكون الأقرب إلى الناس، ويكشف البرنامج مدى تطابق العائلات مع المجتمع، وأضاف أن البرنامج به جزء خاص بمقدم البرنامج بخلاف جزء التسابق بين العائلات، وسيقدم في هذا الجزء نقاش حول عدة قضايا اجتماعية في المجتمع ويستغله في توجيه رسائل للمجتمع أيضاً.

وأضاف داوود الشريان أن كل ذلك سيقدمه في إطار ترفيهي ومرح لكي يتناسب مع طبيعة البرنامج، وكشف الشريان عن فتح باب التقديم للعائلات للمشاركة في البرنامج، وقال إن شرط المشاركة أن تكون العائلة من 4 أفراد من بينهم الأب والأم، وأضاف إنه بعد ذلك ستتغير الشروط لاتاحة الفرصة لبقية الأسر بدون شرط الأب والأم.

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شروط برنامج "تحدي العائلات"

وتحدث داوود الشريان عن الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا في كواليس تصوير البرنامج، وقال إن هناك التزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل عدد العاملين في الاستديو بالإضافة إلى التعقيم، وقال إن مطمئن على نفسه بسبب هذه الإجراءات ويرد طمأنة الأسر المشاركة في البرنامج من طريقة تصوير البرنامج.

وتدور فكرة برنامج "تحدي العائلات" عن تسابق عائلتين من أربع أفراد في الإجابة عن الأسئلة الاجتماعية في إطار ترفيهي، وهو النسخة العربية من البرنامج العالمي family feud الذي قدم في فترة السبعينيات، وتتواجه العائلتين من خلال الإجابة على أسئلة عديدة تتعلق بالحياة اليومية، العملية والاجتماعية، وتتوقف نقاط الأجوبة على تطابقها مع نتيجة استطلاعات للرأي العام التي تم اعدادها خصيصاً لهذا البرنامج حيث طرحت على 100 شخص من قبل فريق مختص.