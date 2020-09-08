بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تتخطى الـ 75 مليون مشاهدة

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2020 09:41 صـ فن وثقافة الثلاثاء، 8 سبتمبر 2020 09:16 صـ بتوقيت القاهرة الثلاثاء، 8 سبتمبر 2020 دوت الخليج حققت أغنية "بالنبط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، 75 مليونا و706 آلاف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 أغسطس الماضي. وتقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك .. بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد". أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما. ⇧ موضوعات متعلقة موضوعات متعلقة فن وثقافة الأعلى قراءة آخر موضوعات Advertisements جميع الحقوق محفوظة © 2018 - 2020 - دوت الخليج × Header Footer

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