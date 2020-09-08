بفستان أحمر.. توبا بويوكستون تتألق في أحداث ظهور لها

نشرت الفنانة التركية توبا بويوكستون صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت توبا بويوكستون فى الصورة وهي ترتدي فستان احمر مما جعل إطلالتها ساحرة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بإطلالتها عبر التعليقات.

من المعروف أن "توبا" انفصلت عن زوجها السابق أونور صايلاك في 2017، بعد زواج دام 6 سنوات، أثمر عن إنجاب التوأم توبراك ومايا، وهي تعيش حاليا قصة حب مع رجل الأعمال أوموت أفيرغن.

واشتهرت توبا بويوكستون في الوطن العربي بعدد من الأعمال منها "عاصي وبائعة الورد وسنوات الضياع".