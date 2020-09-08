بفستان أحمر.. توبا بويوكستون تتألق في أحداث ظهور لها

من المعروف أن "توبا" انفصلت عن زوجها السابق أونور صايلاك في 2017، بعد زواج دام 6 سنوات، أثمر عن إنجاب التوأم توبراك ومايا، وهي تعيش حاليا قصة حب مع رجل الأعمال أوموت أفيرغن.
واشتهرت توبا بويوكستون في الوطن العربي بعدد من الأعمال منها "عاصي وبائعة الورد وسنوات الضياع".
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