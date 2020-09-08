فن ومشاهير

وفاة الفنانة السودانية ستونة عن عمر 58 عاما

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رحلت الفنانة السودانية ستونة اليوم بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا ودخلت علي اثرها العناية المركزة .

"ستونة"، هي ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير، ثم درست دراسات إضافية في معهد الموسيقى والمسرح.

وشاركت في بعض المسرحيات، وكان ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" للفنان محمد هنيدي، وغنت به أغنيتها الشهيرة "شيكولاته"، بعدها شاركت مع الزعيم عادل إمام، في فيلم "هاللو أمريكا" عام 2000.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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