رحلت الفنانة السودانية ستونة اليوم بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا ودخلت علي اثرها العناية المركزة .
"ستونة"، هي ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير، ثم درست دراسات إضافية في معهد الموسيقى والمسرح.
وشاركت في بعض المسرحيات، وكان ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" للفنان محمد هنيدي، وغنت به أغنيتها الشهيرة "شيكولاته"، بعدها شاركت مع الزعيم عادل إمام، في فيلم "هاللو أمريكا" عام 2000.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وفاة الفنانة السودانية ستونة عن عمر 58 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.