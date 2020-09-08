أكشاي كومار ينشر لقطات من فيلمه الجديد Bell Bottom

ونقل موقع انديا توداي اللقطات التي ظهر بها اكشاي، من موقع تصوير الفيلم، الذي يتم تصوير مشاهده حاليا في دولة اسكتلندا.
ومن المقرر أن يتم طرح فيلم Bell Bottom رسميا في الثاني من ابريل عام 2021 المقبل.
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