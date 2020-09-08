أكشاي كومار ينشر لقطات من فيلمه الجديد Bell Bottom

طرح النجم الهندي اكشاي كومار مجموعة من اللقطات الأولى من فيلمه الجديد المرتقب Bell Bottom يشوف به جمهوره بقرب طرح الفيلم.



ونقل موقع انديا توداي اللقطات التي ظهر بها اكشاي، من موقع تصوير الفيلم، الذي يتم تصوير مشاهده حاليا في دولة اسكتلندا.



ومن المقرر أن يتم طرح فيلم Bell Bottom رسميا في الثاني من ابريل عام 2021 المقبل.

