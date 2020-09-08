فن ومشاهير

أكشاي كومار ينشر لقطات من فيلمه الجديد Bell Bottom

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طرح النجم الهندي اكشاي كومار مجموعة من اللقطات الأولى من فيلمه الجديد المرتقب Bell Bottom يشوف به جمهوره بقرب طرح الفيلم.


ونقل موقع انديا توداي اللقطات التي ظهر بها اكشاي، من موقع تصوير الفيلم، الذي يتم تصوير مشاهده حاليا في دولة اسكتلندا.


ومن المقرر أن يتم طرح فيلم Bell Bottom رسميا في الثاني من ابريل عام 2021 المقبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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