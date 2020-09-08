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سام نيل ينشر اول صورة له من موقع تصوير "عالم الديناصورات"

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قام النجم الكبير سام نيل بنشر اول صورة له من موقع تصوير فيلم عالم الديناصورات، وكان الى جانبه النجم جيف جولدبلوم.


ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي تجمع النجمين الأصليين للسلسلة الشهيرة التي بدأ طرحها في فترة التسعينيات من اخراج ستيفن سبيلبرج.


ويعود للظهور أيضا بالسلسلة النجمة الكبيرة لورا ديرن التي سبق لها الظهور بها برفقة سام نيل وجيف جولدبلوم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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