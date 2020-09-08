ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي تجمع النجمين الأصليين للسلسلة الشهيرة التي بدأ طرحها في فترة التسعينيات من اخراج ستيفن سبيلبرج.
ويعود للظهور أيضا بالسلسلة النجمة الكبيرة لورا ديرن التي سبق لها الظهور بها برفقة سام نيل وجيف جولدبلوم.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سام نيل ينشر اول صورة له من موقع تصوير "عالم الديناصورات" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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