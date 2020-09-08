بعد وفاة ستونة.. هاللو أمريكا وصعيدي في الجامعة الأمريكية أبرز أعمالها

رحلت الفنانة السودانية ستونة اليوم بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا ودخلت على إثرها العناية المركزة .
دوت الخليج يرصد في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الفنانة السودانية ستونة :
_من مواليد "الخرطوم"، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير، ثم درست دراسات إضافية في معهد الموسيقى والمسرح.
_شاركت ببعض المسرحيات، ثم ظهرت ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" للنجم محمد هنيدي وغنت به أغنيتها الشهيرة " شيكولاتة"، بعدها شاركت مع النجم "عادل إمام" في فيلم "هاللو أمريكا" عام 2000.
_شاركت في مهرجان حوض النيل في برلين ومهرجان ، ومهرجان ملكة هولندا للفنون.
_ منحت جائزة الاحتفال بمرور مئتي عام على بدء العلاقات الفرنسية المصرية في مهرجان المسلة في باريس.
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