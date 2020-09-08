شاهد.. محمد رمضان يشرب ماء بقشرة دهب

تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان محمد رمضان وهو يشرب ماء ذهب.
وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يسكب ماء وعليه قشرة من الذهب وقام بشربها.
وتصدر الفنان محمد رمضان تريند موقع يوتيوب بعد مرور أقل من يومين على طرح كليب أغنيته الجديدة "يا حبيبي" الذي يقدمه ديو مع المطرب الكونغولي ميتري جيمس، في أول تعاون بينهما.
وحقق كليب "يا حبيبي" 2 مليون مشاهدة في اقل من يومين، وانقسمت الآراء ما بين معجب بالكليب وآخر يهاجم " نمبر وان" على ما يقدمه من أغاني.
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