فن ومشاهير

شاهد.. محمد رمضان يشرب ماء بقشرة دهب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان محمد رمضان وهو يشرب ماء ذهب. 

وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يسكب ماء وعليه قشرة من الذهب وقام بشربها. 

وتصدر الفنان محمد رمضان تريند موقع يوتيوب بعد مرور أقل من يومين على طرح كليب أغنيته الجديدة "يا حبيبي" الذي يقدمه ديو مع المطرب الكونغولي ميتري جيمس، في أول تعاون بينهما.

وحقق كليب "يا حبيبي" 2 مليون مشاهدة في اقل من يومين، وانقسمت الآراء ما بين معجب بالكليب وآخر يهاجم " نمبر وان" على ما يقدمه من أغاني.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شاهد.. محمد رمضان يشرب ماء بقشرة دهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا